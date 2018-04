Cronaca



Festa grande per la Misericordia di Lucca, inaugurata la nuova autoambulanza

lunedì, 23 aprile 2018, 08:58

di gabriele muratori

E' stata inaugurata ieri pomeriggio in piazza san Salvatore, "Alfa18", la nuova autoambulanza che da oggi andrà a comporre il parco mezzi di soccorso dell'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca.



Alla presenza di decine di volontari e del sindaco Alessandro Tambellini, è stata celebrata la classica cerimonia inaugurale che ha visto dapprima la riunione sociale di tutti i confratelli all'interno della chiesa del Salvatore, nella quale è stato fatto il punto della situazione attuale dei servizi sanitari svolti oltre che quelli in previsione di svolgimento.



"Molti i buoni risultati raggiunti negli ultimi anni" - ha dichiarato il proposto dell'arciconfraternita il signor Cesare Rocchi – "oltre che per la parte sanitaria, anche per quella sociale e della protezione civile, come molti poi i progetti di prossima realizzazione".



Minuziosa la descrizione delle argomentazioni trattate in sede di riunione che hanno appunto descritto tutta la mole di lavoro sostenuta dai confratelli della misericordia. E tra i progetti in arrivo, proprio quello molto importante relativo al bando del nuovo servizio civile, con il quale molti giovani potranno usufruire di una buona opportunità per avvicinarsi sia al mondo del volontariato che del lavoro vero e proprio, acquisendo per la durata del progetto, un'esperienza del tutto positiva. Dopo l'assemblea che ha visto anche l'approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2017, è stato il momento del taglio del nastro del nuovo automezzo intitolato alla signora Giovanna Sodini Rocchi, un fiat ducato nuovo fiammante adibito al trasposto sanitario d'emergenza, che andrà a sostituire una delle ambulanze in congedo dal servizio 118.



Soddisfazione da parte dei confratelli presenti e del sindaco Alessandro Tambellini, i quali dopo la benedizione da parte del parroco del centro storico Don Lucio Malanca, hanno lasciato che la nuova autoambulanza potesse così iniziare il primo giro lungo la circonvallazione della città, seguita da tutte le altre autoambulanze, che a suon di sirene, hanno voluto sancire quello che sarà l'inizio dell'opera di assistenza sanitaria verso la popolazione.