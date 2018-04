Cronaca



Festeggiati al San Francesco i 166 anni della Polizia

martedì, 10 aprile 2018, 11:26

di eliseo biancalana

Esserci sempre. È questo il motto del 166esimo anniversario della fondazione della polizia di stato. La ricorrenza è stata celebrata stamani presso la cappella Guinigi del complesso San Francesco. La cerimonia è iniziata in piazza San Francesco con il picchetto d'onore che ha reso omaggio al questore Vito Montaruli e al prefetto Maria Laura Simonetti. Entrati nella cappella Guinigi, è stata data la lettura dei messaggi augurali del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro degli Interni Marco Minniti e del capo della polizia Franco Gabrielli. È stata poi la volta della relazione del questore, che è stata dedicata all'intensa attività operativa della polizia lucchese, anche se non sono mancati riferimenti alle novità introdotte dal decreto Minniti e alla prossima ripresa dei concorsi che porteranno nuove forze nelle file della polizia di stato.



"Ho avuto l'onore di iniziare il mio incarico per il G7 dei ministri degli esteri" ha ricordato il questore, sottolineando che l'evento si è svolto senza incrinature nella sicurezza e nella macchina dell'organizzazione, come è stato riconosciuto anche dal capo della polizia di stato. Montaruli ha voluto in particolare ringraziare la Digos, i cui funzionari non sono stati premiati nella mattinata per motivi burocratici. Il questore ha riconosciuto che le misure di sicurezza adottate per i grandi eventi (come il concerto dei Rolling Stones) possono aver creato dei disagi, ma ha messo in chiaro che tali disposizioni non potranno essere allentate in futuro, data la sempre incombente minaccia del terrorismo internazionale. A riguardo, Montaruli ha voluto rendere omaggio ad Arnaud Beltrame, l'eroico gendarme francese che ha sacrificato la propria vita per salvare un'ostaggio da un terrorista.Parlando di criminalità comune, il questore ha detto che il problema numero uno è l'attività predatoria, contro la quale è stato messo in atto un significativo dispiego di uomini e mezzi da parte delle forze dell'ordine locali.



"La nostra azione ha bisogno dell'aiuto dei cittadini" ha però sottolineato Montaruli, che ha in questo senso elogiato il progetto di controllo di vicinato attivato con il comune di Lucca. Il questore si è poi detto "orgoglioso" del lavoro della squadra mobile, di cui ha ricordato i successi principali, dall'arresto di Johnny lo Zingaro alle operazione contro il doping del ciclismo. Sul piano politico, la polizia lucchese ha contrastato con successo le azioni degli opposti estremisti volti a turbare la regolare attività del processo democratico: dalle attività degli antagonisti (come gli scontri al G7 e l'occupazione della Casina Rossa) alle provocazioni dei neofascisti. Il questore ha inoltre ricordato il contrasto all'immigrazione clandestina, e le azioni della polizia stradale e di quella ferroviaria e postale. "Intensa" è stata definita l'attività dei commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi. È venuto poi il momento delle premiazioni.Numerose le personalità che hanno partecipato alla festa della polizia. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore alla sicurezza Francesco Raspini, il procuratore Pietro Suchan, il comandante dei carabinieri Giuseppe Arcidiacono, il tenente colonnello della guardia di finanza Water Mazzei, il presidente della fondazione CRL Marcello Bertocchini e il direttore IMT Pietro Pietrini.