Cronaca



Furto al negozio Vodafone di Sant'Anna. La titolare: "Ecco le immagini dei ladruncoli! Ricompensa a chi li identifica"

sabato, 14 aprile 2018, 13:26

di gabriele muratori

Rabbia ed esasperazione al negozio Vodafone di Sant'Anna in viale Giacomo Puccini al civico 151, dove la titolare dell'esercizio commerciale, la giovane Vanessa Baudrocco ed il suo staff, denunciano quello che per loro è solo l'ultimo di una lunga sequela di furti, avvenuti stavolta a danno di due cellulari di ultima generazione e dell'ovvio valore di varie centinaia di euro.

Che cosa è successo stavolta viene palesemente raccontato con una certa precisione sulla relativa pagina facebook del negozio, dove la titolare riporta, oltre alla lamentela del danno subito, anche le immagini ed il video di quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì.

Dal negozio intendono poi puntualizzare l'assenza del rimborso assicurativo tanto per allungare il danno subito, in quanto trattandosi di furto con destrezza, e non avvenuto da rapina o svaligiamento a negozio chiuso, i prodotti non sono protetti da polizza.

"Recentemente abbiamo fatto installare un nuovo impianto di videosorveglianza all'esterno ed all'interno del negozio con la motivazione di far prevenire furti e tentativi vari oramai sempre frequenti" - riferisce Vanessa Baudrocco - "purtroppo giovedì pomeriggio, ad un certo momento, ci siamo accorti che due apparecchi erano spariti dalla vetrina espositiva dove i clienti possono provare i cellulari. Una rapida visione dei video, ed ecco capito il motivo dalla sparizione dei due telefoni".

Nelle immagini postate sulle pagine social del negozio, figurano oltre alle immagini dei tre presunti taccheggiatori, anche un video in cui si denota uno dei compari sottrarre un cellulare appunto dalla base di appoggio della vetrina ed infilarselo in tasca.

"Oltre alle telecamere di sorveglianza, la vetrina è dotata di allarme, però non ha suonato, in quanto probabilmente, questi tipi, sono riusciti a manometterla in seduta stante" - continua la titolare. Problematiche relative alla pubblicazione on-line delle immagini? "Che costoro ci denuncino pure, però prima dovranno restituirci il mal tolto". Ed ecco quindi il relativo accorato appello lanciato on-line per chiedere ai naviganti di riuscire a identificare i taccheggiatori. "Stanchi dei furti, offriamo ricompensa a chi potrà aiutarci ad identificare queste persone e denunciarle alla polizia".