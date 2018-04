Il bus della gita si guasta sull’A/12: studenti soccorsi dalla Polstrada

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 25 aprile 2018, 14:25

Le celebrazioni, nel capoluogo, del 73° anniversario della Liberazione, organizzate, come di consueto, dalla prefettura, dalla provincia e dal comune di Lucca, in collaborazione con le associazioni della Resistenza, combattentistiche, patriottiche e d’arma, hanno avuto inizio alle 9,45 con il tradizionale omaggio al Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre

mercoledì, 25 aprile 2018, 11:15

Massimo Petrucci, segretario generale Cisl Fp Toscana Nord, commenta l'ottimo risultato della Cisl Fp tra gli enti locali alle elezioni rsu

mercoledì, 25 aprile 2018, 09:13

L’evento si terrà il 1° Maggio 2018 in Piazza Napoleone a Lucca: ancora una volta i balestrieri cittadini si sfideranno in una gara a colpi di verrette per ottenere il miglior risultato sul corniolo, il bersaglio composto da un fusto di legno di forma allungata su cui ogni tiratore, a...

mercoledì, 25 aprile 2018, 09:10

Domenica pomeriggio, alle 15.30, si è inaugurato il progetto dell'Orto Sinergico alla Scuola dell'Infanzia Moni, storica scuola paritaria in via Vecchia a S.Donato, gestita dalle Suore Oblate dello Spirito Santo e da maestre laiche

martedì, 24 aprile 2018, 19:11

Platea attenta e partecipe per il dottor Mauro Piermarini che, a seguito degli accordi intervenuti fra Banca d’Italia e Istituto Tecnico Economico “F. Carrara”, la settimana scorsa ha piacevolmente intrattenuto gli alunni delle classi quinte sul tema “Moneta e strumenti di pagamento”

martedì, 24 aprile 2018, 12:48

In vista della prossima chiusura per lavori di ristrutturazione del centro socio sanitario di Sant'Anna, l'Azienda USL Toscana nord ovest ha definito il cronoprogramma relativo al trasferimento dei servizi dalla struttura distrettuale alla Cittadella della Salute "Campo di Marte" di Lucca