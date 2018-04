Cronaca



Il Gruppo Esedra e "Una scuola inclusiva" per gli alunni con DSA

giovedì, 19 aprile 2018, 19:31

di Eliseo Biancalana

"Una scuola inclusiva – Metodi e strumenti per il successo degli studenti DSA" è il titolo del convegno ospitato oggi pomeriggio (19 aprile) nella prestigiosa cornice del Real Collegio di Lucca. Un evento dedicato a come affrontare le problematiche dei ragazzi affetti da disturbo specifico dell'apprendimento. L'evento, che ha visto tra i relatori Giacomo Stella, responsabile e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia, è stato organizzato dagli Istituti Benedetto Croce e dal Liceo Linguistico Byron a orientamento turistico.

"Si parla di disturbi specifici dell'apprendimento e di come le metodologie didattiche e gli strumenti adeguati possono far sì che gli studenti che hanno questa difficoltà riescano ad avere successo nella scuola" ha spiegato Arianna Fanani, vicedirigente scolastico del Liceo Linguistico Byron e direttrice degli Istituti Benedetto Croce del Gruppo Esedra, poco prima dell'inizio del convegno. "Per noi la formazione degli studenti è la cosa più importante – ha continuato – come anche quella dei nostri docenti. In tutti questi anni abbiamo ricevuto tantissime richieste da parte dei genitori di ragazzi che hanno un diverso stile di apprendimento e quindi ci riteniamo molto responsabili di dare loro una formazione adeguata". La vicedirigente ha spiegato che il gruppo Esedra ha attivato già da tre anni un laboratorio specializzato per ragazzi DSA, attivo due volte a settimana. Inoltre, i docenti del gruppo sono specificatamente formati su questo tema.

"È un tema importante quello che viene affrontato" ha commentato la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi, che ha quindi ringraziato la vicepresidente del Gruppo Esedra, Chiara Casali, per aver organizzato il convegno. "Andiamo nella direzione di un sistema sempre più integrato – ha proseguito – e le scuole paritarie sono e potranno diventare sempre di più un supporto anche per la scuola cosiddetta statale".