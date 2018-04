Cronaca



Il ricordo dopo la tragedia. La comunità di Sant'Egidio in veglia nel ricordo del clochard morto

mercoledì, 4 aprile 2018, 00:10

di gabriele muratori

Tristezza e degrado, è quanto si può provare addentrandosi in uno di luoghi della miseria vicino a noi, dove lunedì sera si è consumata una tragedia che ha visto protagonista un più che sfortunato senzatetto, morto a seguito dell'incendio divampato accidentalmente in un tugurio di fortuna, oltretutto poi crollato sopra il suo corpo esanime ormai carbonizzato.

Questa è stata la triste fine di Attila, un cinquantenne clochard originario dell'est Europa, che da tempo viveva nella zona di San Concordio, dove era riuscito a ricavarsi un riparo di fortuna dentro una vecchia e diroccata capanna abbandonata, accanto ad un boschetto di fianco al centro commerciale Esselunga. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto, ma difficile pensare che non si sia trattato di un rogo propagatosi da un comune quanto fatale focolare acceso per riscaldarsi durante la fredda notte. Il fuoco, e poi il crollo. Così si è spenta la vita di quest'uomo che era solito stazionare fuori dei locali del viale San Concordio per raccogliere alcuni spiccioli dai passanti, che generosamente lo accontentavano anche elargendoli cibo e vestiti.

E' li che abitava Attila, questo il suo nome tradotto in italiano, dietro la corte di case del civico 607 cui si accede da un piccolo e basso arco che si affaccia dal viale di San Concordio, in una piccola baracca, circondata da alberi, sporcizia ed altre case abbandonate a se stesse, dove ora impera solitudine e degrado. Alcune lattine di birra ammucchiate qua e la, alcuni materassi accatastati sull'erba, il filo con alcuni vestiti stesi ad asciugare il giorno prima, sono alcuni dei fattori che possono testimoniare la presenza di un uomo che da poco ha cessato di vivere. Il mucchio di macerie di legno e tegole annerite dalla cenere, raccontano gli ultimi istanti della sua vita, portata via da una circostanza terribile che non gli ha voluto lasciare scampo.

Ma oggi Attila è stato ricordato non solo sulle prime pagine dei giornali, bensì anche in una commossa veglia di preghiera che la comunità di Sant'Egidio gli ha voluto dedicare in suo nome. Alle ore 19 di oggi, martedì 3 aprile infatti, i volontari della piccola grande comunità si sono ritrovati nella chiesa di via Sant'Andrea per pregare in suo ricordo. La comunità di Sant'Egidio nasce a Roma nel 1968, ed è oggi un movimento laico al quale aderiscono più di 50 mila persone in Italia ed in altri paesi del mondo.

Tra le attività educative, gli appartenenti alla comunità Sant'Egidio di Lucca, assistono gli anziani e soprattutto i poveri, ai quali viene fornita la mensa il giovedì sera presso i locali della parrocchia di San Concordio in via Guidiccioni, e tra i quali figurava anche Attila, da anni seguito ed assistito dai volontari. "La nostra missione di assistenza ai più bisognosi va avanti in nome di tutti i nostri fratelli che non ci sono più e che sono periti in circostanze dovute alla povertà - raccontano i fedeli raccoltisi nella chiesa di via Sant'Andrea - Da oggi purtroppo, si aggiunge un altro nome a questa macabra lista, che comunque rende ancora più motivata la nostra opera di aiuto verso il prossimo più bisognoso".