Il sindaco ha ricevuto a palazzo Orsetti un gruppo di studenti

venerdì, 13 aprile 2018, 16:15

Ieri pomeriggio (12 aprile) il sindaco Alessandro Tambellini insieme all'assessora Lucia Del Chiaro hanno incontrato un gruppo di giovani studenti che stanno prendendo parte a programmi di Intercultura in varie regioni italiane e che erano in visita a Lucca nell'ambito della settimana di scambio promossa dal centro locale di Intercultura di Pescia, competente per le province di Lucca e Pistoia.

March e Julai della Thailandia, Danae e Andres del Cile, Begun Sun della Turchia, Mich degli Stati Uniti e Matea della Bosnia, hanno visitato palazzo Orsetti, i principali monumenti cittadini, le mura urbane e la casa museo di Giacomo Puccini.

Intercultura onlus, che fa capo a Afs Intercultura Programs, organismo mondiale per la mobilità studentesca, dà la possibilità a giovani di età compresa fra 16 e 18 anni di partecipare a programmi interculturali in oltre 65 Paesi del mondo. L'attività di Intercultura prevede che i ragazzi vivano in un altro Paese, in un'altra famiglia, in un contesto culturale diferente da quello di origine, da un minimo di 2 mesi a un massimo di un intero anno scolastico, con lo scopo di costruire una personalità aperta alle differenze, al rispetto e alla libertà di cultura e religione, per affrontare meglio le problematiche legate alle intolleranze e permettere ai ragazzi di attivare risorse utili per sè stessi e per il loro futuro.