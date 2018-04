Cronaca



Inaugurato il progetto dell'orto sinergico alla scuola dell'infanzia Moni

mercoledì, 25 aprile 2018, 09:10

Domenica pomeriggio, alle 15.30, si è inaugurato il progetto dell'Orto Sinergico alla Scuola dell'Infanzia Moni, storica scuola paritaria in via Vecchia a S.Donato, gestita dalle Suore Oblate dello Spirito Santo e da maestre laiche.



Hanno inaugurato l'Orto Sinergico l'assessore Vietina e la vice presidente del Consiglio Comunale Maria Teresa Leone, che hanno espresso ammirazione per la realizzazione dell'Orto nel favoloso contesto del grande parco della Scuola dell'Infanzia Moni, prestandosi a piantumare personalmente le piantine. La collaborazione che da sempre esiste tra i genitori del Moni e la scuola stessa, è stata spunto, per Maria Teresa Leone, per sottolineare la sinergia analoga a quella dell'orto, dove le varietà agevolano reciprocamente la crescita individuale.



L'argomento principale dell'anno scolastico del Moni è incentrato su "Il mio Ambiente", su cosa si intenda, come si rispetti e si possa vivere in armonia con esso e gli abitanti. Giá a Natale, i bambini ed i genitori, durante laboratori serali, è stato creato un intero Presepe con soli materiali di "scarto", riscoprendo così tutte le potenzialità del riuso e degli abbattimenti agli sprechi.



"È sembrato "naturale" - spiega il presidente del comitato genitoriale dell'asilo Moni - proseguire anche sul fronte outdoor e, complice il grande parco esterno, grazie alla disponibilità di Sabrina, mamma di una bambina del Moni, la scuola è riuscita a "gemellarsi" con l'Istituto Agrario di Lucca, che in forma totalmente gratuita e volontaria ha raccolto la richiesta e messo a disposizione le conoscenze ed abilità di uno studente e del suo docente, coordinatore del progetto, il professor Giannini".



"Domenica - conclude -, dopo tre incontri di formazione e "manovalanza pesante" per la preparazione del terreno, fatta assieme ai genitori volontari armati vanghe e zappe, i bambini hanno raccolto il "testimone", mettendo a dimora le piante del loro orto dell'amicizia... fatto di piantine di tanti tipi, ma che unite fra loro o messe alla "giusta distanza " come fra i bambini, con una buona dose di cure ed acqua cresceranno spontaneamente e daranno i loro frutti!"