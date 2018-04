Cronaca



Isoardi e la camicia di Salvini. I nemici delle donne sono le donne stesse

lunedì, 9 aprile 2018, 18:05

di Elena Ricci

Viviamo nell’era in cui la donna è costantemente al centro dell’attenzione, in una sorta di campana di cristallo che, ci si aspetta, dovrebbe proteggerla da ogni forma di discriminazione e violenza.

I social oramai (anche se è bruttissimo da dire) ‘insegnano’ che si è sempre in prima linea per difendere la donna da atteggiamenti sessisti o molesti nei suoi confronti. Intere cordate a difesa delle donne, quando queste divengono oggetto di frasi o insinuazioni discutibili da parte di uomini o cariche istituzionali.

Ebbene, quanto avvenuto nelle scorse ore, quanto scritto sui social nei confronti di Elisa Isoardi, conduttrice Rai e compagna del leader della Lega Matteo Salvini, ci porta alla seguente riflessione: i veri nemici delle donne, sono le donne stesse.

La “colpa” della Isoardi sarebbe quella di aver pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae il venerdì sera, intenta a stirare una camicia, con una ironica didascalia: «un venerdì sera da leoni».

Inutile dire che quella foto ha scatenato l’ira delle internaute femministe, che hanno commentato all’inverosimile attaccando ed insultando la Isoardi, dandole della “medievale”, “ridicola”, colei che manda “un messaggio antiquato e triste”, “immagine maschilista”, “arretratezza”, “fallimento di anni di lotte per l’emancipazione”.

Il fallimento di anni di lotta per l’emancipazione dunque, sarebbe una donna che si fotografa mentre stira una camicia. Perché la donna moderna, quella emancipata, è materialmente impossibilitata a stirare per i seguenti motivi: con la mano sinistra stringe e alza il pugno; con la destra scrive su Facebook quello che una vera donna dovrebbe fare, insultando chi non la pensa allo stesso modo e condannando chi usa violenza fisica, verbale e psicologica contro le altre donne, nei limiti permessi e concessi dal politicamente corretto. E intanto i suoi anni passano, mentre con lo smartphone, tra un social e l’altro, si lamenta del fatto che non esistano più gli uomini di una volta.