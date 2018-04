La Dea Bendata passa da Ponte a Moriano. Vinti 64mila euro al Superenalotto

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 4 aprile 2018, 18:51

La musica e le parole del brano "See you again" hanno accompagnato l'uscita dalla chiesa di Lammari del feretro di Davide Surace, il giovane cameriere 26enne morto la domenica di Pasqua in un incidente stradale, investito da un'auto mentre era in sella al suo scooter

mercoledì, 4 aprile 2018, 15:58

Domani sono previste residue piogge nel corso della nottata e al mattino, poi un miglioramento. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge forti e temporali per le zone settentrionali e nord-occidentali della Toscana, con validità fino alle ore 13 di domani,...

mercoledì, 4 aprile 2018, 13:03

In occasione della 649^ Festa della Libertà, che quest’anno cade in quello stesso giorno, gli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” parteciperanno la mattina alla S.Messa in abito storico che si svolgerà alle 10.30 in Duomo organizzata dalla Compagnia Balestrieri di Lucca

mercoledì, 4 aprile 2018, 11:22

Una delegazione proveniente dalla Danimarca ha fatto visita nei giorni scorsi a due servizi educativi dedicati alla prima infanzia del Comune di Lucca, l'asilo nido Il Seme e il Kirikù

mercoledì, 4 aprile 2018, 10:33

Da circa un mese il paese di Piaggione è al buio. Il Comitato Paesano, dopo aver spedito una richiesta di intervento per l'impianto di illuminazione al sindaco e agli assessori, ora convoca un'assemblea paesana per spiegare i motivi del disservizio

mercoledì, 4 aprile 2018, 08:54

Riprendono le attività dei balestrieri di Contrade San Paolino con la gara di tiro “2° Disfida della Libertà” in abiti civili, l'8 aprile, aperta al pubblico presso il Campo Tiri della Repubblica di Lucca situato in Via Pattana a Pontetetto (traversa di Viale San Concordio)