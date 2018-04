Cronaca



L'addio a Davide Surace sulle note della musica

mercoledì, 4 aprile 2018, 18:51

di eliseo biancalana

"It's been a long day without you, my friend / And I'll tell you all about it when I see you again" (È stata una lunga giornata senza di te, amico mio / E ti dirò tutto quando ti rivedrò). La musica e le parole del brano "See you again" hanno accompagnato l'uscita dalla chiesa di Lammari del feretro di Davide Surace, il giovane cameriere ventiseienne morto la domenica di Pasqua in un incidente stradale, investito da un'auto mentre era in sella al suo scooter.

Davide Surace era nato a Santa Margherita Ligure, aveva vissuto a Uscio (Genova) e da cinque anni stava a Lammari presso i suoi zii. La funzione religiosa è iniziata alle 16,30 ed è stata officiata dal parroco, don Giovanni Romani. "È difficile pensare che Gesù fosse in via dell'Ave Maria" ha affermato il sacerdote, facendo riferimento al luogo del tragico incidente. Una strada più volte al centro di polemiche per la scarsa illuminazione e l'eccessiva velocità dei veicoli che vi transitano. A don Giovanni è toccato il compito di offrire una prospettiva di speranza ai familiari, agli amici e ai conoscenti del giovane presenti alla messa. Sulla scia delle letture bibliche, il sacerdote ha quindi espresso la fede della Chiesa nella Resurrezione, che viene celebrata proprio nella domenica di Pasqua. "Questa tragedia non resta un dolore inconsolabile, non resta una tragedia senza senso" ha assicurato il prelato. "Davide – ha continuato – è vivente nell'abbraccio di Dio, che ha trasformato la morte in vita". E ancora: "Che la fede ci faccia guardare al di là della morte e ci faccia sentire che Davide è con noi per sempre". Erano presenti diversi giovani, che hanno assistito commossi e composti (e per lo più in silenzio).

All'uscita della bara dalla chiesa, un applauso e la musica hanno accolto il feretro. Alcuni hanno battuto le mani, e c'è stato pure chi ha accennato una danza. È stato questo l'omaggio degli amici al giovane, che lavorava in un noto locale della movida lucchese, l'Undici Undici di piazza Antelminelli. A lungo i presenti si sono raccolti intorno alla bara, quasi a voler trattenere per più tempo possibile Davide con loro, prima che fosse caricato sul veicolo funebre della Croce Verde.