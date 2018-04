Ladri di patatine

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 5 aprile 2018, 15:56

Via libera dall'amministrazione comunale di Lucca all'intitolazione di una piazza interna al baluardo San Paolino a Vania Vannucchi, l'operatrice sociosanitaria e madre di due figli che fu uccisa da un uomo con il quale aveva avuto una relazione sentimentale nell'agosto del 2016.

giovedì, 5 aprile 2018, 13:34

Domani (venerdì 6 aprile) alle 15,30, presso la Chiesa di San Vito, si terranno i funerali di Anna Maria Nieri. Nata e cresciuta in centro storico era molto conosciuta in quanto fin da ragazzina aveva curato la vendita dei giornali insieme al nonno in fondo a Via Fillungo angolo via...

giovedì, 5 aprile 2018, 12:47

L'azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell'erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (accettazione, prenotazione esami, consegna referti ecc) che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero

mercoledì, 4 aprile 2018, 18:51

La musica e le parole del brano "See you again" hanno accompagnato l'uscita dalla chiesa di Lammari del feretro di Davide Surace, il giovane cameriere 26enne morto la domenica di Pasqua in un incidente stradale, investito da un'auto mentre era in sella al suo scooter

mercoledì, 4 aprile 2018, 18:50

E' di 64mila euro la somma vinta da un fortunato morianese che giocando una semplice schedina da soli due euro al Superenalotto, ed indovinando cinque numeri dei sei estratti, si è portato a casa un gruzzolo niente male.

mercoledì, 4 aprile 2018, 15:58

Domani sono previste residue piogge nel corso della nottata e al mattino, poi un miglioramento. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge forti e temporali per le zone settentrionali e nord-occidentali della Toscana, con validità fino alle ore 13 di domani,...