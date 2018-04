Cronaca



Lode, stanziati 3 milioni per l'edilizia residenziale pubblica

martedì, 3 aprile 2018, 11:12

Stanziati 3 milioni di euro per interventi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questo è quanto deciso durante la seduta del Lode (l’organo di indirizzo politico sull’edilizia popolare, la cui assemblea raccoglie i rappresentanti di tutti i comuni della provincia di Lucca) convocata lo scorso 28 marzo, in cui è stato approvato all’unanimità il piano operativo di reinvestimento, lo strumento che permette di distribuire le risorse disponibili, impegnate con il proposito di rinnovare e adeguare gli immobili di edilizia residenziale pubblica che soffrono i segni del tempo.

I fondi sono stati suddivisi con questo criterio: 1.218.540 euro per la manutenzione degli immobili individuati nella ricognizione; 1.381.000 euro per la ristrutturazione degli alloggi di risulta, 500.000 euro per l'efficientamento energetico con la sostituzione delle vecchie caldaie con nuove a condensazione e la sostituzione di infissi. Non appena saranno disponibili ulteriori 2.700.000, saranno completate le ristrutturazioni e previsti ulteriori interventi per alloggi di risulta. I tecnici Erp hanno redatto una lista di priorità, identificando gli interventi più urgenti.

Il criterio adottato dal Lode punta alla manutenzione e consente il mantenimento in buone condizioni del patrimonio intero, per questa e le prossime generazioni, in un periodo storico di crescente domanda di case popolari. La ristrutturazione degli alloggi di risulta è cruciale per un rapido scorrimento delle graduatorie, consentendo di riassegnare, in tempi più celeri, appartamenti lasciati dai precedenti locatari e che hanno necessità di una messa a punto più o meno radicale. L’efficientamento energetico, infine, va nella direzione di consentire un risparmio importantissimo per le famiglie, che si ritroveranno a poter risparmiare su consumi e relative bollette. Gli interventi manutentivi si localizzeranno in ogni comune della provincia di Lucca, seguendo il criterio di criticità, suddivisi in una prima e una seconda fase, a seconda della disponibilità dei fondi.

“Il voto unanime dell'assemblea mi rende particolarmente felice del lavoro svolto di concerto con tutti i comuni della provincia di Lucca e permette di dare il via ai lavori necessari per mantenere in buono stato il patrimonio abitativo provinciale, premessa per una vita più serena per chi lo abita e la possibilità di utilizzare i medesimi alloggi anche in futuro, visto il numero crescente di domande e i tempi lunghi per realizzare nuove costruzioni - dichiara il presidente del Lode e assessore del Comune di Lucca Lucia Del Chiaro -. La manutenzione del patrimonio edilizio di Erp è un modo per risparmiare risorse, mantenere gli spazi esistenti senza incidere su ulteriore consumo di suolo e aiuterà le famiglie a risparmiare mensilmente sulle bollette grazie all’efficientamento energetico”.