Lucca Crea in commissione: "Sempre sensibili alla sicurezza dei luoghi di lavoro"

lunedì, 30 aprile 2018, 12:37

di eliseo biancalana

I vertici di Lucca Crea sono stati sentiti oggi dalla commissione speciale per la sicurezza dei luoghi di lavoro, che ha voluto approfondire le misure messe in atto per garantire l'incolumità dei lavoratori in occasione dei grandi eventi. Presente il neopresidente Mario Pardini, al suo terzo giorno di lavoro alla guida della partecipata del comune di Lucca che organizza Lucca Comics and Games.

La seduta avrebbe dovuto essere dedicata anche al Summer Festival, ma, data l'assenza di Mimmo D'Alessandro, l'incontro si è soffermato principalmente sulla manifestazione dedicata ai fumetti. La commissione, presieduta da Roberto Guidotti (PD), ha quindi ascoltato le parole del neopresidente, del direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina, di Cristiana Dani (Lucca Crea) e dell'ingegner Andrea Pellegrini, coordinatore per la sicurezza che redige il piano di sicurezza e di coordinamento della manifestazione. Di fronte ai consiglieri comunali, Pardini ha affermato che ha tenuto a essere presente in commissione data l'importanza che l'azienda attribuisce al tema. "Lucca Crea è da sempre sensibile al tema della sicurezza del lavoro" ha confermato il direttore Vietina, sottolineando che l'attenzione è alta sia nella fase di appalto (dove sono chiesti ai fornitori particolari requisiti), sia nell'allestimento dei cantieri e nello svolgimento della manifestazione. "Durante la manifestazione il dispositivo di emergenza è gestito dal centro operativo comunale di protezione civile – ha specificato l'ingegner Pellegrini – dentro il quale si mettono insieme tutte le competenze, sia dell'organizzazione che del controllore istituzionale (vigili del fuoco, amministrazione, polizia di stato, polizia municipale e 118)".

La riunione si è svolta alla vigilia della festa del lavoro, che si terrà il primo maggio. Il tema dell'edizione di quest'anno è proprio la sicurezza dei luoghi di lavoro.