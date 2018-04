Cronaca



Lucca diciannovesima in Italia per incassi dalle multe pro capite

lunedì, 9 aprile 2018, 12:45

di eliseo biancalana

A Lucca le violazioni del codice della strada pesano parecchio sulle tasche degli automobilisti. È quanto si evince dalla classifica del Sole 24 Ore sugli incassi dalle multe rapportati al numero di abitanti, che vede la città di Lucca al diciannovesimo posto tra i capoluoghi di provincia in Italia.

Le elaborazioni del quotidiano economico della Confindustria sono basate sui dati della Ragioneria generale dello stato. Per misurare il peso delle sanzioni, la classifica ha preso in considerazione il rapporto tra incassi e abitanti. Nel 2017 Lucca ha incassato da sanzioni e ammende ben 4,60 milioni di euro; in termini pro capite si tratta di 54,9 euro ad abitante. Rispetto al 2016 c'è stato un incremento del 3,9 per cento. Va precisato che gli incassi pro capite non misurano le multe medie pagate dai residenti, per l'incidenza sugli incassi anche delle sanzioni su turisti e pendolari.

In altri comuni toscani la situazione per gli automobilisti è comunque peggiore. Sempre guardando al dato pro capite, si colloca al primo posto in Italia Firenze (129,3 euro). Davanti a Lucca troviamo anche al quinto posto Siena (98,5), settima Pisa (85,6), sedicesima Pistoia (62,0), diciottesima Livorno (57,0).