Lucca Effetto Cinema Notte. "Tutto ok in Corso Garibaldi". Tony Pacini dello Shaker: "Un'allegra movida tranquilla. Esagerate le poche lamentele"

lunedì, 16 aprile 2018, 09:41

di gabriele muratori

Tra i bilanci positivi della magica serata di "Lucca Effetto Cinema Notte" di sabato scorso, vuole prendere spazio anche la zona di Corso Garibaldi, caldamente animata dai vari esercizi commerciali che appunto sabato sera sono stati invasi dalla fiumana di giovani e meno giovani che hanno sancito l'inizio di quella che sarà la prossima stagione estiva della movida lucchese. In tal senso, Tony Pacini, titolare del locale Shaker al civico 38, intende dire la sua in generale, proprio a proposito della movida lucchese.



"Parlando di corso Garibaldi, tutto è filato liscio nel più assoluto divertimento e nella più assoluta correttezza. Nessun episodio negativo da registrare, anche minimo. Tutto questo lo dico in risposta alle critiche che purtroppo periodicamente piovono sulle serate che qualcuno definisce come chiassose o peggio, incivili". Non usa mezzi termini il titolare dello Shaker, che appunto si toglie qualche sassolino dalla scarpa.



"Bellissima è stata anche la notte bianca dell'agosto 2018, purtroppo però, il giorno seguente, su alcuni quotidiani si leggevano lamentele di taluni cittadini che ravvisavano troppa confusione per poter dormire. Addirittura, qualcuno si lamentava perché il suo gatto era spaventato dalla troppa musica. Vorrei dire a queste poche persone che si lamentano troppo spesso, che non è la fine del mondo per qualche serata di allegria estiva, soprattutto poi in confronto a tutte le altre serate morte silenziose delle tre restanti stagioni, in cui molti dei punti di Lucca si spengono nel buio più assoluto. Con tutto ciò non voglio dire che bisogna fare festa a ciclo continuo, però che venga preso atto del lungo periodo di calma che resta, e che purtroppo crea anche danno all'immagine della città, come moltissimi lucchesi e non, ripetutamente sostengono".



Un chiaro sfogo quello di Pacini, che tiene poi a sottolineare l'impegno che gli esercizi di Corso Garibaldi tendono quasi sempre a collaborare tra di loro, anche in fatto si sicurezza. "Addirittura ci facciamo carico personalmente di assumere dei sorveglianti bodyguard per vigilare anche fuori dei locali durante le serate più calde. Ma si tratta proprio di una precauzione. Praticamente assenti gli episodi d'inciviltà. Inoltre abbiamo allestito un nostro palco per la musica, gradito sia dai giovani che sono rimasti fino a tarda notte, sia dalle famiglie con bambini che nella prima serata sono venute a fare l'aperitivo con passeggini al seguito. La sicurezza e il divertimento entro il limite del vivere civile rientra naturalmente nel nostro interesse e non siamo menefreghisti come qualcuno vuole pensare, visto che naturalmente paghiamo poi fior di quattrini per suolo pubblico e spese di gestione per mandare avanti le nostre attività".