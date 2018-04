Cronaca



Lucca riscopre il Medioevo per la 649^ Festa della Libertà

domenica, 8 aprile 2018, 13:32

di eliseo biancalana

Correva l'anno 1370 quando Lucca, grazie al ben remunerato intervento dell'imperatore Carlo IV di Boemia, riconquistava la propria indipendenza, dopo ben trent'anni di dominio pisano. Per secoli la Repubblica lucchese ha celebrato questa ricorrenza con la "Festa della Libertà", che in tempi più recenti La Compagnia dei Balestrieri ha voluto ripristinare e che è oggi celebrata in centro storico.

Le celebrazioni sono partite stamani dalla casermetta del baluardo San Pietro con un corteo storico che ha percorso le vie del centro per arrivare fino a piazza San Martino, dove l'intero gruppo in costume ha assistito alla messa in duomo. La funzione religiosa è stata celebrata dal rettore della cattedrale, don Mauro Lucchesi, che nella sua omelia ha riflettuto sul significato cristiano dei termini "festa" e "libertà", collegandoli con la ricorrenza odierna. Al termine della celebrazione, le autorità presenti si sono riunite di fronte all'Altare della Libertà (opera dello scultore Giambologna) ed è stata letta un'antica preghiera. Uscito dalla chiesa, il gruppo storico ha messo in scena la rievocazione della cerimonia dell'investitura dei Gonfalonieri dei Terzieri, a cui ha fatto seguito un'esibizione degli sbandieratori. Al tutto hanno assistito il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente della Compagnia Giorgio Serafini.

La Festa prosegue nel pomeriggio. Alle 15 al baluardo San Pietro si svolge la gara nazionale di tiro con la balestra grande da postazione, mentre alla stessa ora, in piazza Napoleone si tiene il Trofeo della Libertà, gara per sbandieratori under 18. Alle ore 18,30 c'è la premiazione dei balestrieri vincitori della gara di tiro.