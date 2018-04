Lucchesi nel Mondo: rinnovati gli organi direttivi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 9 aprile 2018, 18:05

Viviamo nell’era in cui la donna è costantemente al centro dell’attenzione, in una sorta di campana di cristallo che, ci si aspetta, dovrebbe proteggerla da ogni forma di discriminazione e violenza

lunedì, 9 aprile 2018, 15:17

Il WWF interviene in merito al taglio degli alberi che il Comune sta facendo lungo la Sarzanese a S.Anna

lunedì, 9 aprile 2018, 14:59

Il personale di segreteria dell'I.C. Lucca 5 ed il personale docente della scuola media di Ponte a Moriano segnalano nuovamente lo stato in cui si trova la scuola

lunedì, 9 aprile 2018, 12:45

A Lucca le violazioni del codice della strada pesano parecchio sulle tasche degli automobilisti. È quanto si evince dalla classifica del Sole 24 Ore sugli incassi dalle multe rapportati al numero di abitanti, che vede la città di Lucca al diciannovesimo posto tra i capoluoghi di provincia in Italia

lunedì, 9 aprile 2018, 12:11

E' intitolato "Mind the Gap" l'appuntamento in programma mercoledì 11 aprile, alle 19,30, in sala Tobino a Palazzo Ducale, rivolto agli studenti delle scuole superiori e che ha per argomento il fenomeno del GAP

lunedì, 9 aprile 2018, 11:51

Un’”invasione arancione” ha sorpreso turisti e Lucchesi che, nella mattinata di domenica, si sono recati per una passeggiata sulle mura storiche della città di Lucca. Con le tradizionali divise color arancio, infatti, i volontari della Croce Verde P. A.