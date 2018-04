Cronaca



Lutto in casa Lucchese per la scomparsa di Claudio Di Bert

domenica, 22 aprile 2018, 13:40

Lutto in casa Lucchese. E’ prematuramente scomparso Claudio Di Bert, presidente del Club Fedelissimi Paolo Galli. Di Bert è deceduto domenica mattina all’ospedale San Luca a causa di un malore improvviso. Da sempre amante dei colori rossoneri insieme a Giuliano Lombardi era stato per anni tra gli organizzatori di trasferte al seguito della Lucchese e consigliere nazionale della FISC (Federazione Italiana Squadre Calcio). Anche adesso seguiva i rossoneri tutte le domeniche al Porta Elisa in tribuna coperta al posto che ormai occupava da anni. Di Bert lascia il fratello Stefano, la compagna Alessia Lombardi e la cognata Cristina. Le esequie si celebreranno …. Per poi tumulare la salma nel cimitero di ….





La foto che ritrae Di Bert mentre premia l’ex arbitro di Serie A Carlo Dinelli in occasione di una festa del Club Fedelissimi.