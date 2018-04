Cronaca



Lutto per la scomparsa di Giorgina Frediani, madre del sindaco Del Ghingaro

sabato, 28 aprile 2018, 13:18

Lutto per il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro a causa della scomparsa della madre, la signora Giorgina Frediani. Cordoglio da parte del presidente Conflavoro PMI Roberto Capobianco.



"Apprendo con estremo dispiacere la notizia della scomparsa della signora Giorgina Frediani, madre del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. Conosco Giorgio da anni - afferma il presidente Roberto Capobianco - e per me e la nostra associazione datoriale, al di là del ruolo istituzionale che ricopre e del raro professionista che tutti quanti riconoscono, Giorgio è soprattutto un amico sincero e sempre disponibile. Lo abbraccio in questo momento difficilissimo e triste. Io personalmente e tutta Conflavoro PMI gli siamo vicini".