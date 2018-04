Cronaca



Lutto per la scomparsa di Moreno Costa

domenica, 1 aprile 2018, 19:19

L'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in provincia di Lucca saluta Moreno Costa, che ci ha lasciato la scorsa notte.



"Partigiano combattente nella formazione "Bandelloni" - ricorda il presidente del consiglio direttivo Isrec di Lucca Stefano Bucciarelli -, partecipò attivamente alla Liberazione della Versilia e si distinse nell'immediato dopoguerra nell'opera di sminamento. Rimase per tutti gli anni a venire figura esemplare di antifascista, nel suo impegno nella sezione ANPI di Pietrasanta, nella organizzazione di viaggi della memoria, nella sua attività educativa verso i giovani, nella collaborazione alla ricerca storica come appassionato testimone e come sostenitore delle attività dell'Istituto, che lo ricorda, con commosso orgoglio, suo Socio Onorario".