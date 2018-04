Cronaca



Minacce e offese al professore, Codacons: "Occorre indagare anche i dirigenti scolastici"

giovedì, 19 aprile 2018, 15:23

Dopo i nuovi video spuntati in rete in queste ore in cui gli studenti di una scuola di Lucca minacciano e insultano un professore e mettono in atto gravi episodi di bullismo, il Codacons chiede alla magistratura di estendere le indagini anche nei confronti dei vertici dell'istituto scolastico teatro della vicenda.

"Le responsabilità degli studenti per gli atti di bullismo a danno dei professori sono indubbi, ma è necessario capire come si sia potuto arrivare a eccessi di tale gravità, tra l'altro reiterati nel tempo - afferma il presidente Carlo Rienzi - Vogliamo capire quali misure l'istituto scolastico abbia messo in atto per controllare il comportamento dei propri studenti e soprattutto per reprimere e punire con la severità richiesta in questi casi qualsiasi episodio di violenza a danno dei professori che operano nella scuola. Per questo, condannando fermamente le intimidazioni e i soprusi subiti dai docenti, riteniamo che le indagini debbano essere estese anche nei confronti dei vertici dell'istituto di Lucca per verificare eventuali carenze od omissioni sul fronte della vigilanza"- conclude Rienzi