Cronaca



Nasce il primo Palio dei Balistarii della Repubblica di Lucca

mercoledì, 25 aprile 2018, 09:13

Ecco la novità del calendario 2018 delle attività promosse dall’associazione Contrade San Paolino, che organizza il 1° Palio dei Balistarii della Repubblica di Lucca.

L’evento si terrà il 1° Maggio 2018 in Piazza Napoleone a Lucca: ancora una volta i balestrieri cittadini si sfideranno in una gara a colpi di verrette per ottenere il miglior risultato sul corniolo, il bersaglio composto da un fusto di legno di forma allungata su cui ogni tiratore, a turno, scoccherà la propria verretta, senza che siano rimosse le precedenti fra un tiro e l’altro. Chi si avvicinerà di più al centro otterrà la vittoria, e la contrada si aggiudicherà il Palio.

L’inizio gara è previsto per le ore 16.30, ma già dalle 10.30 sarà allestito un accampamento medievale e ci saranno durante la giornata esibizioni di tamburo a cura del gruppo tamburi di Contrade San Paolino, fino alle ore 19.00.

Il Palio di questa prima edizione porta la firma di Paola Imposimato, artista fiorentina che ha attualmente realizzato ben 70 drappelloni per diversi Palii in numerose località del territorio nazionale. Tra le diverse attività che la vedono impegnata nel settore delle arti visive si ricordano anche le numerose mostre personali e collettive (Rho Expo, Sale del Bramante, Salone dei Cinquecento, Deutsche Bank, Musei D'Arte Sacra), oltre alle pluriennali collaborazioni con note case di moda e case editrici in Italia e all'estero. Molti anche i premi e riconoscimenti conseguiti, che avvalorano un portfolio già decisamente ricco.

La presentazione del Palio realizzato per questa occasione si terrà sabato 28 Aprile alle ore 16.30 presso i locali dell’associazione Contrade San Paolino situati a Porta San Pietro - Lucca. La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.

Anche quest’anno si rinnova il concorso di fotografia indetto dall’associazione Contrade San Paolino, con cui il miglior scatto realizzato durante le manifestazioni a cui l’associazione partecipa, si aggiudicherà un buono per una cena presso un ristorante di Lucca. Maggiori informazioni sul sito web consanpaolino.org.