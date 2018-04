Altri articoli in Cronaca

Cronaca



Rosario Ardito Marretta, professore di Aerodinamica e Gasdinamica alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale dell'Università di Palermo, ha ricevuto dai familiari delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa avvenuto il 5 maggio 1972 in Sicilia a Palermo, l'incarico di consulente tecnico per accertare, laddove possibile, le cause dell'incidente nel quale morirono 115 persone, siano esse di natura tecnica o di pilotaggio.

L'incarico è stato espletato dopo 17 mesi di lavoro intorno al mese di marzo 2017 e questo, consegnato in veste di rilezione tecnica presso la procura competente di Catania. Dopo circa nove mesi la medesima procura rigettava il ricorso dei familiari per la riapertura delle indagini. L'iter proseguiva con l'invio della memoria tecnica presso la procura generale di Catania che confermava, dopo pochi giorni, il rigetto precedente adducendo che il contenuto della voluminosa perizia era da ritenersi, seppure scientificamente ineccepibile, un'ipotesi come le altre.

Nella sua relazione il professor Ardito Marretta giungeva alla conclusione che il risultato delle precedenti relazioni tecniche (commissione Lino e CTU della procura di Catania) nonché il giudizio di sentenza della corte di Cassazione erano erronei alla luce dei fatti tecnico-matematici esposti nel proprio lavoro. Questi risultati vertono verso un'unica causa del disastro: un attentato attraverso una carica detonante che procurava dapprima la deflagrazione del carburante stivato e la irreversibile avaria degli organi di comando e controllo in fase della ultima virata di allineamento con la pista di Palermo Punta Raisi.

Professore le sue dichiarazioni e il suo lavoro arrivano a 45 anni di distanza dall'incidente di quel 5 maggio 1972. Come mai si è impiegato così tanto tempo per giungere a queste conclusioni?

Si è impiegato tanto tempo per il fatto che la sentenza della corte di Cassazione ha posto un macigno pesantissimo su tutta la vicenda. Inoltre a mio modesto parere, tutta la fatica talvolta spasmodica dei familiari ed in particolare della sorella della giornalista Eleonora Fais, così come di altri parenti, nel vedere o cercare di vedere in taluni episodi coevi e correlati, hanno di fatto e purtroppo allontanato sempre più l'evento di Montagna Longa dalla determinazione oggettiva dei fatti. Mi sovviene a tal proposito pensare a episodi come quello dell'esercitazione Nato che si sarebbe svolta nel tratto di mare tra Ponza e Palermo o dalla interpretazione fotografica che nel bordo d'attacco di un troncone alare era possibile individuare dei fori di proiettile. Oggettivamente simili novità erano sì delle incoerenti ipotesi che avrebbero visto l'aeromobile attinto più o meno volontariamente da un attacco proveniente da armi da fuoco di grosso calibro.