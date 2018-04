Cronaca



Operazione “Cross Check”: sequestrati 82 chili di prodotti ittici, sanzioni per 15 mila 500 euro

giovedì, 19 aprile 2018, 15:54

Nell’ambito dell’operazione complessa “Cross Check”, coordinata a livello regionale dalla direzione Marittima di Livorno, anche il comando della capitaneria di Porto di Viareggio ha pianificato una serie di mirati controlli sull’intera filiera della pesca, dal mare, ai centri di distribuzione, ai mercati ittici ed ai ristoranti, per accertare, ed eventualmente reprimere, i comportamenti illeciti. Nell’arco di 10 giorni, dal 2 al 13 aprile, sono stati impiegati 17 militari della capitaneria di porto di Viareggio e dell’Ufficio Locale Marittimo di Forte dei Marmi, per un totale di 54 controlli sia in mare che a terra. Sono stati elevati 11 verbali per illeciti amministrativi, per un ammontare complessivo di sanzioni applicate pari ad 15 mila 500 euro nonché eseguiti 11 sequestri amministrativi, per un totale di 82 chili di prodotti ittici e sei attrezzature da pesca non consentite. I verbali amministrativi hanno colpito, nel dettaglio, sei ristoranti (uno di Lucca, uno di Forte dei Marmi, i restanti tra Viareggio e Lido di Camaiore), tre ristoranti etnici (uno di Viareggio ed uno di Lido di Camaiore), un ambulante e due pescatori sportivi.

Le sanzioni hanno riguardato, essenzialmente, i profili della tracciabilità dei prodotti ittici, ovvero la mancanza di quelle minime informazioni in grado di far risalire velocemente e con sicurezza alla provenienza degli stessi, a tutela sia dei consumatori finali che degli operatori del settore che operano nella legalità. Si coglie l’occasione per ricordare che dal consumo di prodotti non tracciati - spesso provenienti dalla pesca sportiva – senza alcuna garanzia circa provenienza e modalità di conservazione, possono derivare anche gravi problematiche di carattere igienico-sanitario. Oltre che alla tutela della risorsa ittica, il monitoraggio si è concentrato anche sul rispetto delle norme che regolano il lavoro marittimo. A tal proposito, si segnala la contestazione del reato di inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione, previsto e punito dall’art. 1231 del codice della navigazione, a carico di 2 comandanti di unità da pesca che navigavano ben oltre le 20 miglia nautiche dalla costa, malgrado le rispettive unità fossero abilitate ed equipaggiate per la navigazione e la pesca costiera entro la suddetta distanza. In tal caso, avendo rilevato la violazione mediante il sistema di tracciamento informatico “PELAGUS”, gestito dalla sala operativa, si è proceduto alla immediata contestazione del reato via radio, con successiva identificazione dei responsabili e deferimento all’Autorità giudiziaria competente al loro rientro all’ormeggio nel porto di Viareggio.

Viceversa, sono risultate in calo le criticità relative all’effettiva presenza a bordo delle unità da pesca del personale imbarcato sul ruolo equipaggio, così come sono stati sostanzialmente rispettati i limiti degli orari di lavoro, in particolare per le unità da pesca a strascico che, a determinate condizioni, usufruiscono di riduzioni delle tabelle d’armamento. In relazione ai numerosi controlli effettuati ed agli illeciti contestati, si può affermare che i vari operatori della filiera ittica rispettino tendenzialmente le norme; presumibilmente, l’attività di controllo posta in essere nel recente periodo, unitamente ad una costante e capillare informazione posta in essere mediante incontri con le cooperative della pesca, specifiche conferenze o articoli di stampa in materia, ha contribuito ad un progressivo e sostanziale adeguamento alle normative vigenti.