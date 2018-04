Ottimo risultato per i colori lucchesi al 18° Trofeo della Libertà

Altri articoli in Cronaca

domenica, 8 aprile 2018, 21:50

Benedetta da insperati tre giorni consecutivi di bel tempo primaverile si è chiusa la undicesima edizione di VerdeMura, manifestazione di piante, fiori, giardinaggio e vita all’aria aperta che pone Lucca al vertice delle manifestazioni italiane di settore

domenica, 8 aprile 2018, 18:23

Nell'ambito del programma del "Capodanno Toscano 2018", si è tenuto ieri mattina il convegno "Villa Basilica e il Cammino di Santa Giulia", evento che certifica la stretta vicinanza tra il percorso intitolato alla Martire e il comune villese

domenica, 8 aprile 2018, 13:32

Le celebrazioni sono partite stamani dalla casermetta del baluardo San Pietro con un corteo storico che ha percorso le vie del centro per arrivare fino a piazza San Martino, dove l'intero gruppo in costume ha assistito alla messa in duomo

sabato, 7 aprile 2018, 16:34

Si è svolta ieri sera venerdì 6 aprile al Circolo Ricreativo di Piaggione, l’Assemblea paesana convocata dal Comitato per avere delucidazioni in merito all’interruzione dell’impianto di illuminazione del paese. Purtroppo gli assessori Bove e Marchini, e il sindaco Tambellini, invitati per fare chiarezza, non si sono presentati

sabato, 7 aprile 2018, 14:29

Con la consegna degli ultimi due monitor specializzati portato a termine il progetto di service per aumentare la dotazione strumentale dei Pronto Soccorso di Lucca e Valle del Serchio

sabato, 7 aprile 2018, 14:11

Tragedia sfiorata questa mattina sulla discesa di piazza S. Maria dove un risciò con quattro studentesse in gita ha investito da dietro la dottoressa Patrizia Martini e una bimba di quattro mesi in carrozzina