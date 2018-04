Cronaca



Piaggione ancora senza luce

mercoledì, 4 aprile 2018, 10:33

Da circa un mese il paese di Piaggione è al buio. Il Comitato Paesano ha spedito il 16 marzo, tramite posta elettronica certificata, una richiesta di intervento per l'impianto di illuminazione al sindaco e agli assessori.



"Indipendentemente dalla natura e l'entità del danno - spiega il comitato -, trattasi di interruzione di pubblico servizio. La zona interessata è frequentata quotidianamente dai paesani e la mancanza di illuminazione costituisce un potenziale pericolo di infortunio principalmente per anziani, bambini e portatori di handicap".



"Si ritiene inoltre - aggiunge - che tale impianto coincida con un dispositivo di protezione civile in caso di calamità, nonchè con un presidio indispensabile per un buon controllo del vicinato".



"A distanza di 17 giorni dall'invio della richiesta di riparazione - conclude il comitato - non ci è stata data incredibilmente nessuna risposta in merito. Convochiamo dunque per il 6 aprile alle 21 un'assemblea paesana presso i locali del Circolo, alla quale sono invitati anche sindaco e assessori per spiegare i motivi di tale disservizio".