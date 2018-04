Cronaca



"Piccoli soccorritori crescono": la Fabio Perini Spa dona un Dae alla scuola elementare di Pieve San Paolo

lunedì, 23 aprile 2018, 14:06

di gabriele muratori

Continua repentinamente e senza sosta la grande attività di cardio-protezione relativa alla formazione sul soccorso tramite protocollo di Blsd che sta coinvolgendo tutto il territorio lucchese. Questa mattina, infatti, presso la scuola elementare di Pieve San Paolo a Capannori, in via immagine dell'Osso, la famosa azienda Fabio Perini Spa leader nel settore della produzione di macchine per il tissue, ha donato agli alunni ed alle insegnanti un Dae per la rianimazione cardiopolmonare a disposizione sia della scuola stessa che di tutto il vicinato in caso di richiesta di soccorso per arresto cardiaco. La consegna ufficiale è avvenuta per mano dell'amministratore delegato Oswaldo Cruz con la collaborazione dell'associazione di volontariato Mirco Ungaretti Onlus, leader lucchese invece nell'ambiente formativo della cardio-protezione. Presenti alla consegna del nuovo Dae semiautomatico, il dirigente scolastico Tina Centoni, assieme alla coordinatrice Roberta Lena, oltre che all'assessore comunale per le politiche educative Francesco Cecchetti, ed al parroco del paese don Vittorio Martini. Dopo la cerimonia di consegna, i giovani alunni, si sono cimentati con interesse e divertimento nelle prove di soccorso sui manichini messi a disposizione dai volontari della Mirco Ungaretti Onlus, mettendo in pratiche le facili e preziose manovre di massaggio cardiaco da adottare in caso di possibili arresti cardiaci. "La formazione è uno dei nostri principi chiave" - sostiene il presidente Stefano Ungaretti, dipendente stesso della Fabio Perini – "Siamo certi che la diffusione della conoscenza sul soccorso ai più piccoli sia di fondamentale importanza. I bambini seguono le spiegazioni con grande entusiasmo e molto più facilmente imparano. Educare bene i piccoli ad imparare delle semplici manovre che per molti adulti possono sembrare difficoltose è fonte di grande risultato e quindi di grande soddisfazione".

Ad oggi, la Mirco Ungaretti ha formato gratuitamente oltre 2600 studenti maggiorenni delle scuole della provincia di Lucca ricevendo il relativo attestato da soccorritore BLSD (Basic Life Support with Defibrillator), e più di 13mila studenti minorenni che hanno imparato le principali tecniche di rianimazione.