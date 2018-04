Cronaca



Presidio per la pace davanti alla Prefettura di Lucca

mercoledì, 18 aprile 2018, 12:49

La Cgil della Camera del Lavoro di Lucca, ricorda che il movimento dei lavoratori e delle lavoratrici è sempre stato in prima fila nella lotta per la pace, il disarmo e la convivenza pacifica dei popoli e degli Stati.



"Oggi - si legge in una nota - che le irresponsabili scelte di Stati Uniti, Inghilterra e Francia rischiano di precipitare il globo in una guerra mondiale dagli esiti inimmaginabili chiede a tutti e tutte di alzare insieme la voce affinché si arrivi ad una soluzione diplomatica per la Siria e per l'intero Medio Oriente, che affronti e risolva positivamente la questione palestinese e la questione kurda. I martoriati popoli del Medio Oriente hanno già versato troppo sangue e troppi lutti per diventare pretesto di altri lutti e altro sangue. Essi meritano solo una pace giusta, basata sul dialogo e la convivenza pacifica!"



"La Cgil - dichiara - chiede di alzare in maniera chiara e forte la voce di ogni uomo e di ogni donna contro le guerre, riprendendo la nostra Carta costituzionale che ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, perché come dice un proverbio africano: “quando gli elefanti si scontrano chi ci va di mezzo sono sempre i fili d'erba”. E i fili d'erba sono anche le migliaia di profughi che poi approdano sulle nostre coste. Chiediamo che il Governo Gentiloni non conceda l'uso delle basi sul nostro territorio, ma si adoperi, coinvolgendo il Parlamento appena eletto, per una soluzione diplomatica. Rilanciamo nel nostro paese una campagna di massa per la cultura della pace e della convivenza che abbia come concreto e tangibile impegno la riduzione delle spese militari. Come diceva il nostro amato Presidente Sandro Pertini: si svuotino gli arsenali e si riempiano i granai!"



"Come CGIL Lucca - conclude -, insieme a CISL e UIL ed a Organizzazioni democratiche e pacifiste del nostro territorio, abbiamo promosso un presidio a sostegno della pace in Piazza Napoleone, davanti alla Prefettura di Lucca, venerdì 20 aprile alle ore 18:00. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare".