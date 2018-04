Cronaca



Processo ad Angelini, Tambellini ha rimesso la querela

martedì, 17 aprile 2018, 10:23

Si è risolto positivamente il processo per diffamazione che vedeva contrapposti il sindaco Alessandro Tambellini (come parte civile) e l'ex consigliere comunale Piero Angelini. Il sindaco ha infatti rimesso la querela a seguito di una dichiarazione in udienza dell'ex consigliere Piero Angelini (imputato), che è stata diffusa alla stampa.



Erano presenti nell'aula del tribunale il giudice Alessandro Dal Torrione, l'avvocato Roberto Iacopetti (legale di Angelini), l'avvocato Francesco Lastrucci (legale del sindaco), il viceprocuratore onorario Cristina Lattanzi. Oltre agli stessi Tambellini ed Angelini.



Questa la nota degli avvocati Roberto Iacopetti e Francesco Lastrucci:



Gli Avvocati Roberto Iacopetti e Francesco Lastrucci comunicano che il processo penale pendente davanti al Tribunale di Lucca, che vedeva imputato il Prof. Piero Angelini e parte civile il Sindaco di Lucca Prof. Alessandro Tambellini, è stato definito con remissione di querela e relativa accettazione all'udienza odierna in seguito alla dichiarazione resa dal Prof. Angelini, che si riporta testualmente:

"In merito alle dichiarazioni da me rilasciate ed oggetto del presente processo, voglio ribadire che non è mai stata mia intenzione ledere la reputazione personale del Sindaco di Lucca, Prof. Alessandro Tambellini. Ribadisco, altresì, che alcune affermazioni sono state riportate in maniera difforme. In ogni caso, ove, per un qualsiasi motivo, dette dichiarazioni siano state recepite come offensive da parte del Prof. Tambellini, ne sono profondamente dispiaciuto e me ne rammarico, non avendo mai avuto intenzione di offendere la sua reputazione personale.".

Il Giudice Dott. Dal Torrione, preso atto di quanto sopra, ha pronunciato sentenza di proscioglimento.

Il Prof. Tambellini, preso atto del contenuto della dichiarazione resa dal Prof. Angelini, ed allo scopo di definire integralmente ogni pendenza, ha anticipato la propria disponibilità a rimettere anche la querela dalla quale ha avuto origine altro procedimento penale chiamato all'udienza del 17 maggio p.v.; detto procedimento ha infatti ad oggetto i medesimi fatti di cui si giudicava quest'oggi.