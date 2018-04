Cronaca



Raddoppiano i giorni di apertura al pubblico del centro prelievi “Oltreserchio” della Croce Verde di Lucca

giovedì, 19 aprile 2018, 18:22

Una splendida notizia per tutti i cittadini lucchesi: la Croce Verde P.A. di Lucca rende noto che il Centro Prelievi “Oltreserchio” aumenterà i giorni di apertura al pubblico. Situato presso gli Studi Medici Ponte San Pietro, il presidio sarà infatti aperto anche il mercoledì ed il sabato mattina con orario 07:00 – 09:00 (per i prelievi) e 10:00 – 13:00 (per il ritiro dei referti).

Le modifiche dell’orario di apertura sono effettive a partire da mercoledì 18 aprile. “Si tratta di un provvedimento estremamente positivo per gli abitanti dell’Oltreserchio, ma non solo – ha commentato la Presidente della Croce Verde P.A. Lucca, Elisa Ricci – a maggior ragione dopo la chiusura del distretto sanitario di S. Anna, in virtù dell’avvio dei cantieri per i lavori Piu. Una splendida notizia, che mostra ancora una volta quanto la Croce Verde sia vicina ai cittadini e alle loro esigenze”.

Il Centro Prelievi “Oltreserchio” sarà dunque aperto nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, secondo gli orari 07:00 – 09:00 per i prelievi e 10:00 – 13:00 per il ritiro dei referti. Per accedere al servizio prelievi nella mattinata di sabato è necessaria la preaccettazione, che potrà essere eseguita con le seguenti modalità:

inviando la ricetta e l’apposito modulo (da ritirare presso il Centro Prelievi) via mail all’indirizzo prelievi@croceverdelucca.it, oppure via fax al nr. 0583 466842, rigorosamente entro e non oltre le ore 11:00 del giovedì immediatamente precedente; recandosi personalmente muniti di ricetta presso il Centro Prelievi nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, o recandosi di persona presso l’ambulatorio infermieristico gratuito situato nella Sede Centrale della Croce Verde, dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 17:00.