Cronaca



Resta in... famiglia il negozio storico di Tenucci in via Fillungo

martedì, 10 aprile 2018, 22:02

Elisabetta Pierallini, nuora di Umberto Tenucci e moglie di Giorgio, ha acquistato questa mattina all'asta il prestigioso negozio di via Fillungo dove, per oltre 150 anni, la famiglia Tenucci aveva mandato avanti la propria attività. La struttura, una vera e propria chicca sotto il profilo storico e commerciale, è stata acquistata all'incanto per la cifra di 880 mila euro. A questo punto, anche se tutti si trincerano dietro il più classico dei no comment, quello che in molti si augurano potrebbe anche accadere ossia che il negozio torni a splendere come nei giorni migliori.

Il negozio era stato pignorato nell'ambito di una inchiesta della Guardia di Finanza per una presunta evasione fiscale dalla quale i coniugi Tenucci, penalmente, erano stati assolti.

Elisabetta Pierallini è figlia di Pierluigi, fondatore di Tagetik, azienda lucchese di software.

A confermarlo è lo stesso Pierluigi Pierallini, che si è detto molto soddisfatto del "regalo"che la figlia si è fatto, proprio il giorno dopo aver partorito il suo terzogenito, Vittorio.

"Sono contento anche dei vincoli che sono stati posti sul negozio e sull'arredamento - ha affermato Pierluigi Pierallini - vincoli che consentiranno di mantenere inalterata la preziosa immagine storica che da sempre contraddistingue il 'Tenucci'. Qualunque attività si voglia avviare in quel fondo - sottolinea Pierallini - se ne dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche, storiche e artistiche, perché non dobbiamo dimenticare che buona parte del successo del commercio tradizionale lucchese discende proprio dalla bellezza dei negozi tradizionali, un valore che a Lucca, più che altrove, ha trovato la sua massima espressione".