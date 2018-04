Cronaca



Risciò travolge sulle mura una donna e bimba di quattro mesi in carrozzina

sabato, 7 aprile 2018, 14:11

di gabriele muratori

Tragedia sfiorata questa mattina sulle Mura intorno alle 12.30 quando un risciò con quattro studentesse in gita scolastica ha investito, prendendoli alle spalle, alcuni passanti. Una delle donne è stata travolta e, cadendo, ha trascinato con sé una carrozzina con dentro una bimba di appena quattro mesi che ha battuto la testa sull'asfalto. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Misericordia di Lucca in codice rosso che ha caricato la bimba trasportata all'ospedale San Luca poi in codice verde per essere sottoposta ai relativi quanto necessari accertamenti sanitari, mentre la donna investita si è recata da sola a farsi prestare le prime cure.

"I risciò sono pericolosi sulle Mura - afferma Elisabetta Mariani, la zia della bimba di quattro mesi, Olivia Cardella, travolta sulla scesa di piazza Santa Maria -. Eravamo in tre più la carrozzina con mia nipote, io, la dottoressa Patrizia Martini e mia figlia, mamma della bimba, Giulia Di Bugno. Stavamo scendendo verso piazza Santa Maria quando siamo state investite da dietro da un risciò con quattro ragazze. La dottoressa Martini, ex primario di dermatologia a Lucca, è stata trascinata via e, nella caduta, si è afferrata alla carrozzina portandosela dietro. Poteva succedere l'irreparabile. La bimba ha battuto la testa. Io sono andata dalle quattro ragazze che frequentano l'ITE Vitale Giordano di Bitonto in Puglia e le ho redarguite. Ma dov'erano gli insegnanti che avrebbero dovuto seguirle? Non si possono poi noleggiare i risciò a minorenni che pensano di essere su una vettura di Formula 1".

Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale per raccogliere le testimonianze e capire la dinamica di quanto accaduto.