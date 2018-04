Cronaca



Rissa al Tattoo expo: due arresti

lunedì, 23 aprile 2018, 14:11

Sono stati processati per direttissima questa mattina i due bikers che sabato pomeriggio, intorno alle 16, hanno dato vita a una rissa all'interno del polo fieristico di Sorbano del Vescovo durante la manifestazione Tattoo Expo. Si tratta di Fabio Andreas Olguin, nato a Buenos Aires, di 51 anni e Adriano Ciuffi di 56 anni, appartenenti entrambi al gruppo dei bikers "Bandidos". Il primo, residente a Lucca ha precedenti per rapina, furto e lesioni mentre il secondo, residente a Massa, per danneggiamento a seguito di incendio e per lesioni.

La rissa è nata per motivi legati alla nota rivalità tra due gruppi di bikers: i "Bandidos" e i "Golden Drakes". Appena arrivati alla fiera i "Golden Drakes" sono stati avvicinati da due "Bandidos" che gli hanno chiesto come mai erano lì dato che la loro presenza non era gradita. I "Golden Drakes" hanno risposto che loro partecipavano all'Expo come chiunque altro e a quel punto uno dei "Bandidos" ha dato una testata all'altro bikers e da lì è scoppiata la rissa che ha coinvolto almeno una 15ina di persone. A seguito dello scontro sono stati trasportati in ospedale due componenti dei "Golden Drakes": uno con una prognosi di 30 giorni per una frattura orbitale e i sanitari avevano temuto che potesse avere riportato delle lesioni permanenti cosa che poi, all'ospedale è stata esclusa, mentre l'altro ha riportato delle contusioni guaribili in 5 giorni.

La rissa è stata molto feroce e se le due vittime sono riuscite comunque a riportare delle lesioni non gravissime è stato grazie all'intervento di due operatori della squadra mobile che erano lì per la sorveglianza dato che l'evento era stato previamente esaminato e segnalato non solo al ministero, ma anche alle questure limitrofe, a cui si chiedeva di rendere nota la possibile partecipazione di gruppi di motociclisti rivali.

A seguito della rissa sono state inoltre identificati una 30ina di "Bandidos" e sette dei "Golden Drakes".

Domenica, per il secondo giorno della fiera, il questore di Lucca ha predisposto un servizio più rinforzato.

L'arresto dei due bikers è stato convalidato questa mattina nel processo e i due sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il processo è stato rinviato per la richiesta di termini a difesa.