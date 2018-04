Sanità: liste d'attesa e bando Asl Toscana Centro, l'allarme di Cgil Toscana

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 13 aprile 2018, 16:15

Il sindaco ha ricevuto a palazzo Orsetti un gruppo di studenti che stanno prendendo parte a programmi di Intercultura

venerdì, 13 aprile 2018, 13:45

Traffico in tilt sulla bretellina che congiunge Monte San Quirico con via delle Tagliate all'altezza di Borgo Giannotti per un incidente che ha visto coinvolte una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon

venerdì, 13 aprile 2018, 13:26

Prende il via sabato 14, e prosegue domenica 15 aprile, il VeganFest, con orario 10/20: il festival dedicato al mondo vegan e non solo accompagnato da una grande mostra mercato con oltre 80 espositori

venerdì, 13 aprile 2018, 08:45

Anche a Lucca la solidarietà passa sempre più attraverso i social network. Il popolare gruppo Facebook "Sei lucchese se..." (che conta oltre i 20mila e 400 iscritti) si schiera a sostegno del progetto "Ti accompagniamo noi", promosso dall'associazione Luccasenzabarriere, a favore delle persone disabili

giovedì, 12 aprile 2018, 18:15

Erano in tanti al suo funerale. Amici, conoscenti, persone che spesso lo aiutavano con piccoli favori, persino altri come lui che vivono per strada, tutti che lo hanno voluto accompagnare nell'ultimo saluto per il suo ultimo viaggio

giovedì, 12 aprile 2018, 09:28

A Lucca quattro giovani stranieri tra i 17 e i 20 anni, di cui uno di minore età, sono stati sorpresi con circa cinque grammi di hashish. Ad Altopascio è stato identificato un marocchino 37enne, irregolare, poi arrestato.