"Sei lucchese se" e Luccasenzabarriere insieme per la solidarietà

venerdì, 13 aprile 2018, 08:45

di eliseo biancalana

Anche a Lucca la solidarietà passa sempre più attraverso i social network. Il popolare gruppo Facebook "Sei lucchese se..." (che conta oltre i 20mila e 400 iscritti) si schiera a sostegno del progetto "Ti accompagniamo noi", promosso dall'associazione Luccasenzabarriere, a favore delle persone disabili.

L'obiettivo della raccolta fondi promossa dall'associazione è l'acquisto di un Fiat Doblò da utilizzare per il trasporto delle persone disabili o non autosufficienti per raggiungere strutture sanitarie, riabilitative e assistenziali. Il servizio verrà effettuato in maniera gratuita per gli utenti e sarà inizialmente limitato al solo territorio comunale. "Sei lucchese se parteciperà simbolicamente – hanno scritto gli amministratori del gruppo –, come segno di condivisione e partecipazione, con l'applicazione sul mezzo del logo da voi scelto nei giorni passati. Sei lucchese se... invita sin d'ora a unirsi, a condividere e a partecipare alle prossime manifestazioni dell'associazione Luccasenzabarriere per dare un contributo economico al progetto di miglioramento della mobilità di chi si trova in stato di impossibilità a muoversi in modo autonomo".

Luccasenzabarriere onlus è un'associazione nata a Lucca nel 2017 per rispondere alle esigenze delle persone disabili e per combattere contro le barriere architettoniche.