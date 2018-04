Cronaca



Serata di controlli per i carabinieri: due arresti e quattro segnalazioni per droga

giovedì, 12 aprile 2018, 09:28

Nella serata di ieri è stato eseguito un servizio a largo raggio della compagnia dei carabinieri di Lucca che ha interessato oltre al capoluogo anche i comuni di Altopascio e Capannori.



Nella circostanza, a Lucca, quattro giovani stranieri tra i 17 e i 20 anni, di cui uno di minore età, sono stati segnalati al prefetto quali assuntori di sostanza stupefacente. Gli stessi sono stati sorpresi con un quantitativo di circa cinque grammi di hashish che avevano poco prima acquistato e stavano consumando in gruppo presso la locale stazione ferroviaria.



Ad Altopascio, nel corso di un controllo in alcuni casolari abbandonati è stato identificato un cittadino straniero, marocchino, 37enne, irregolare, poi arrestato perché risultato colpito da un provvedimento restrittivo per traffico di stupefacenti del Tribunale di Firenze.



Nel comune di Capannori, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un albanese di 30 anni, da poco domiciliato in quel comune, il quale è risultato dover espiare una pena detentiva di oltre otto anni di reclusione per vari reati contro il patrimonio.



I predetti servizi di controllo del territorio, che hanno visto l'impiego anche di personale della CIO (Compagnia Intervento Operativo) del Battaglione di Firenze, continueranno a essere posti in essere con regolarità anche nelle prossime settimane nei comuni e nelle località di maggiore sensibilità.