Sette fermate del trasporto pubblico locale accessibili a tutti

lunedì, 23 aprile 2018, 12:46

Pronte le sette fermate del trasporto pubblico locale accessibili a tutti i cittadini, in particolare si parla delle fermate in viale Carducci (lato nord e sud), viale Margherita (lato nord), viale Giusti (lato sud) e viale Castracani (lato nord e sud), poiché sono queste le aree in cui si concentrano le più importanti linee del trasporto pubblico poiché collegano il centro della città a Capannori, passando per la stazione e dall’Ospedale Santa Lucia.

Nello specifico, le fermate sono state adeguate garantendo due piani di appoggio per le rampe mobili di cui sono forniti i mezzi pubblici, una a livello di strada e l’altra più alta di 15cm sul marciapiede; queste sette fermate vanno ad aggiungersi alle tre già inaugurate a maggio 2016 in viale Pacini e Viale Giusti.

Questi lavori sono parte di una vasta campagna di abbattimento delle barriere architettoniche, barriere architettoniche che riguardano sì i cittadini con disabilità, ma anche gli anziani, così come le mamme con i passeggini per i quali la salita e la discesa dai mezzi pubblici, senza fermate adeguate, è comunque difficoltosa.

Il progetto vede coinvolte la Provincia di Lucca, CTT Nord e le associazioni Anmil, Anmic e Unione Italiana Ciechi; la somma complessiva stanziata è di oltre 145mila euro, di cui 95mila dati dal Comune e oltre 50mila dalla Regione Toscana.

Questa mattina hanno preso parte al sopralluogo presso la fermata di viale Castracani l’Assessore alla Mobilità Gabriele Bove, la presidente della Commissione Consiliare Urbanistica Francesca Pierotti e Simona Deghelli, componente del consiglio di amministrazione di Ctt Nord, insieme con i rappresentati delle varie associazioni che sin dall’inizio hanno seguito il progetto, Massimo Diodati presidente dell’UIC Lucca, Salvatore Piliero presidente Anmic Lucca e Max Mallegni e Paolo Bonassin per Anmil Lucca.

“Rendere la città accessibile” ha dichiarato l’assessore alla mobilità Gabriele Bove “ significa creare sempre di più spazi a misura di cittadino, al fine di garantire a tutti massima libertà e soprattutto indipendenza negli spostamenti da un luogo all’altro della città così da favorire a tutti l’inclusione e la vita sociale, senza esclusioni.”