Si finge per un altro all’esame di guida: scoperto dalla Polstrada

giovedì, 26 aprile 2018, 14:49

Un uomo di 34 anni è stato denunciato dalla polizia stradale di Lucca poiché, al fine di conseguire la patente di guida, ha mandato un’altra persona al posto suo per sostenere l’esame, convinto che nessuno l’avrebbe scoperto.

È successo ieri alla Motorizzazione lucchese, dove i commissari d’esame si sono insospettiti perché lui, originario del Ghana, ha mostrato più di un documento dove le foto non erano proprio uguali. Appena è intervenuta la Stradale lo straniero ha confermato che era tutto un malinteso e che le foto erano le sue.

Ma gli investigatori non ci sono cascati e si sono accorti del trucco: sulla carta d’identità, di quelle nuove in formato card, c’era una pellicola adesiva, apposta per attaccare un’altra fotografia e coprire quella del documento originale.

A quel punto lui ha confessato che voleva fare un favore ad un connazionale, sulla quarantina, residente a Modena, il vero titolare della carta d’identità, che non parla bene l’italiano e temeva di essere bocciato. La Polstrada, che è sulle sue tracce, ha denunciato i due per sostituzione di persona, nonché fabbricazione e possesso di documenti falsi. L’esame della patente è stato annullato.