Si ritrova la terza del Civitali del 1974

sabato, 21 aprile 2018, 14:49

Il direttore della struttura della Sicurezza dei Pazienti dell'Azienda USL Toscana nord ovest, dottor Tommaso Bellandi ha rappresentato la Regione Toscana e l'Azienda sanitaria al terzo vertice sulla sicurezza dei pazienti, che si è tenuto dal 12 al 14 aprile 2018 a Tokyo con la partecipazione di oltre 40 delegazioni...

sabato, 21 aprile 2018, 08:55

Si è svolta ieri sera al Piaggione, organizzata dal comitato paesano, la manifestazione di protesta contro la rimozione dell'impianto di pubblica illuminazione. Il corteo a lume di candela si è mosso per le vie del paese rimaste al buio da più di un mese

sabato, 21 aprile 2018, 08:43

Tutti e sei rispondono di concorso nei reati di violenza privata e minacce, in quanto ritenuti responsabili di un'azione complessivamente volta e preordinata ad umiliare e dileggiare il professore, anche attraverso la videoripresa e la successiva diffusione dei filmati mediante whatsapp

venerdì, 20 aprile 2018, 20:45

Dopo una lunga seduta il consiglio di classe dell'Itc Carrara ha proposto la sospensione per cinque studenti per più di 15 giorni e un sesto per soli 15 giorni

venerdì, 20 aprile 2018, 17:04

Il Cub Trasporti Tpl Lucca prosegue nella sua disanima sulla situazione attuale del trasporto pubblico e chiama in causa il presidente di Ctt Nord Andrea Zavanella

venerdì, 20 aprile 2018, 15:20

Si è svolta questa mattina la consegna alle famiglie e l'inaugurazione di una serie di appartamenti restaurati da ERP. Sono intervenuti il sindaco Alessandro Tambellini, il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti gli assessori Lucia del Chiaro e Gabriele Bove l'amministratore unico di ERP Lucca Andrea Bertoncini, il presidente di Federcasa...