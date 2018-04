Cronaca



Sicurezza: sabato presidio di CasaPound a San Concordio

giovedì, 19 aprile 2018, 10:35

"Basta degrado, basta aggressioni", è questo il motto con cui CasaPound Italia sarà in presidio sabato 21, dalle 18 alle 20, a San Concordio. Il luogo scelto è l'angolo fra viale San Concordio e via Puccetti, dove la scorsa settimana una donna è stata presa a pugni senza motivo, riportando la rottura di uno zigomo. "A quell'aggressione ne è seguita un'altra pochi giorni dopo - commenta il consigliere comunale Fabio Barsanti - sempre ad opera di un immigrato e nel totale silenzio da parte delle istituzioni. La violenza sulle donne pare che per alcuni sia uno spot pubblicitario, un valore minore a seconda che l'aggressore sia italiano o straniero."



"L'escalation delle violenze è preoccupante - continua Barsanti - non sono bastati i pugni al barista davanti all'hub della Croce Rossa, le molestie sessuali ad alcune donne in pieno centro e le risse. Ora altre due donne aggredite in una settimana. Tutti episodi che hanno visto come autori immigrati clandestini o richiedenti asilo. Per questo CasaPound scenderà in presidio, per chiedere alle istituzioni di intervenire e criticare l'attuale gestione dell'immigrazione."



"La città si sta riempiendo di mine vaganti, persone senza passato e senza futuro che vengono parcheggiate nei centri di accoglienza, nei parchi a consumare alcolici, nei parcheggi a chiedere il pizzo o fuori dai bar a chiedere soldi. Tutto questo giova solo a chi con l'immigrazione fa soldi e carriera. Si sta creando volontariamente una bomba sociale - conclude la nota - e chi ha il potere di intervenire lo deve fare. Vogliamo dirlo a voce alta e invitare i lucchesi a farlo con noi."