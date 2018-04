Cronaca



Sosta selvaggia a tutte le ore in piazza Cittadella. I commercianti: “Servono maggiori controlli”

giovedì, 19 aprile 2018, 16:49

di barbara ghiselli

Nonostante ai lati di piazza Cittadella (la piazza dove è posta la statua di Giacomo Puccini) ci siano i cartelli che indicano il divieto di sosta dei mezzi per tutte le 24 ore del giorno, questa mattina alle 11 facevano mostra di sé, oscurando persino il Maestro agli occhi di più comitive di turisti, ben tre camion. Le lamentele da parte di alcuni esercenti di attività commerciali nella piazza non sono tardate ad arrivare.

“Dovremmo incentivare il turismo e non penalizzarlo, – dichiara Alessia Torselli del bar caffetteria 'Madama Butterfly' – e purtroppo invece quello che è accaduto oggi sembra la prassi, infatti la scena si ripete quotidianamente, destando sconcerto tra i turisti. Non è certo un bel biglietto da visita per la città e, oltre ad un danno d'immagine, ritengo che vi sia un problema anche di sicurezza, infatti, questa mattina, erano presenti tre scolaresche e i bambini delle stesse erano costretti a fare uno slalom tra i mezzi, rischiando anche di cadere e farsi quindi male”.Torselli ricorda che il carico- scarico per gli esercizi della piazza è permesso solo se si tratta di prodotti freschi fino alle 10.30 di mattina ma questo orario non viene certo rispettato.

Anche Laura Pasquinelli della merceria “L'arcolaio” appoggia in pieno quanto detto da Torselli sostenendo che, oltretutto, non si tratta di carico e scarico infatti i camion vengono proprio posteggiati nella piazza per diverso tempo, dando, a chi vi passa, una brutta impressione.

“Non ci sono orari – sostiene Giuliana Buonamici dello 'Studio Artistico'- i mezzi parcheggiano qui a tutte le ore e tutti i giorni quando invece potrebbero parcheggiare in piazza del Palazzo Dipinto o in piazza dei Cocomeri. Piazza Cittadella dovrebbe rimanere chiusa ai veicoli”.

Stessa opinione, quella di Michele D'Amato dell'osteria “La Tosca”, che afferma che il comune aveva garantito dei controlli da parte dei viglili urbani per evitare questa sosta selvaggia e invece purtroppo non si vedono vigili a controllare questa situazione: la dimostrazione di ciò è la presenza di mezzi a tutte le ore.

“La piazza deve essere chiusa ai mezzi ,– afferma Valter Brondi de “Il mercatino” - a questo proposito abbiamo avuto tempo addietro un incontro con il sindaco Tambellini e l'assessore Giovanni Lemucchi che ci avevano promesso maggiori controlli: purtroppo però la situazione ad oggi è rimasta invariata.”. Brondi ricorda anche che, alcuni camioncini a volte parcheggiano proprio sopra il basamento dove è posta la statua di Puccini: non certo una bella immagine quindi per la promozione della città.

A questo proposito Stefano Casini de “La casa del tessuto”, sostenitore del fatto che la piazza sia chiusa del tutto ai veicoli si chiede: “Cosa ha la statua di Puccini meno della statua dedicata a Mozart a Vienna? Nulla. Eppure qui a Lucca, con tutti questi mezzi parcheggiati davanti alla statua del Maestro, il rispetto per i monumenti presenti nelle due città risulta assai differente”.