Striscione davanti casa del sindaco Tambellini, perquisizioni per alcuni attivisti di “Forza Nuova”

venerdì, 6 aprile 2018, 13:29

Un significativo investimento per sostituire un tratto di fognatura ormai obsoleta, per eliminare le infiltrazioni delle acque parassite e quindi migliorare l'efficienza del servizio idrico e il suo impatto ambientale

venerdì, 6 aprile 2018, 12:37

Sono iniziati in questi giorni a San Vito una serie di interventi per il miglioramento della fruizione da parte dei cittadini di alcuni spazi pubblici in dotazione al quartiere

venerdì, 6 aprile 2018, 09:46

Patrizia Giannelli, residente da anni nel centro storico, ha affidato a Facebook le sue lamentele per una situazione avvenuta nei giorni scorsi

giovedì, 5 aprile 2018, 21:02

Convocata per venerdì 13 aprile alle 21, dagli abitanti di Nozzano, un'assemblea pubblica presso l’impianto sportivo polivalente alla quale sono stati invitati anche rappresentanti delle amministrazioni comunali di Lucca e Vecchiano

giovedì, 5 aprile 2018, 20:56

Ecco l’amaro commento del sindacato Cub Trasporti dopo l’ennesima segnalazione di disagio denunciata stavolta da una studentessa di una scuola dell’Isi di Barga

giovedì, 5 aprile 2018, 15:56

Via libera dall'amministrazione comunale di Lucca all'intitolazione di una piazza interna al baluardo San Paolino a Vania Vannucchi, l'operatrice sociosanitaria e madre di due figli che fu uccisa da un uomo con il quale aveva avuto una relazione sentimentale nell'agosto del 2016.