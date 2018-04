Cronaca



Successo per il sesto corso Bls-D

giovedì, 19 aprile 2018, 11:44

Si è svolto ieri sera (mercoledi 18 aprile) nei locali dell'Istituto per l'Infanzia S. Marco a Lucca, il VI Corso BLS-D organizzato da Fabrizio Bonino e voluto con forza da Saida Disperati, mamma di un alunno della scuola e dalla Dirigente Scolastica Dott. sa Maria Cristina Pettorini coadiuvata da Daniele Cianchi (Presidente del Consiglio di Istituto).

Più di 100 i presenti che hanno affollato la sala della scuola e che seduti come dei bravi alunni sulle sedie dei veri studenti, hanno assistito con attenzione alla lezione dell'ormai amico Dr. Maurizio Cecchini, medico cardiologo dell'Università di Pisa e Presidente della Cecchini Cuore ONLUS che ringraziamo, ancora una volta, per la disponibilità e la professionalità (e la passione per il suo lavoro) che ogni volta ci dimostra.

Il corso è durato due ore e mezzo circa e malgrado l'argomento non fosse di quelli proprio allegri, c'è scappata anche qualche risata provocata dalle battute del Dr. Cecchini che da buon "pisanaccio" ha colto tutte le occasioni al volo per sdrammatizzare la tragicità di certi eventi.

Sono state insegnate le operazioni di rianimazione cardio polmonare in caso di arresto cardiaco, l'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE) e la disostruzione delle vie respiratorie in adulti, bambini e lattanti. La cosa più importante che però è stata sottolineata e che teniamo a ribadire con forza, è che TUTTI possono usare un DAE anche senza aver effettuato un corso specifico. CHIUNQUE può accendere un defibrillatore e ascoltando le indicazioni vocali, attaccarlo a un paziente ed usarlo. Non ci può essere nessuna conseguenza legale o di altro genere verso chi abbia provato a rianimare una persona in arresto cardiaco con quell'apparecchio (a meno che non cerchi di farlo battendolo in testa al malcapitato...e con molta violenza).

La legge identifica il responsabile di un eventuale fallimento o danno a un paziente in chi EFFETTUA UNA DIAGNOSI (magari sbagliata) ed in questo caso specifico la diagnosi viene fatta da questo apparecchio salvavita autorizzato dal Ministero della Salute che non consiglia e NON PERMETTE la scarica elettrica per defibrillare in pazienti che non ne hanno necessità. Quindi non abbiate timore ad aprire ed accendere un DAE nel caso si presentasse la necessità di farlo. Al limite la macchina stessa vi dirà che il paziente non ha bisogno della scarica.

Per concludere, sappiate che a Lucca ci sono 100 persone in più che sono in grado di provare a rianimare una persona in arresto cardiaco.