Taglio degli alberi a S.Anna, WWF: "Uno scempio annunciato"

lunedì, 9 aprile 2018, 15:17

Il WWF interviene in merito al taglio degli alberi che il Comune sta facendo lungo la Sarzanese a S.Anna

"Puntuale - esordisce il WWF con un comunicato -. Il taglio degli alberi che il Comune sta facendo lungo la Sarzanese a S.Anna è arrivato, puntuale, proprio ora che la nidificazione è in corso.

Dopo la tortura indirizzata alla lenta agonia delle alberature della circonvallazione, anche quella puntuale ogni anno contro ogni avvertimento ed evidenza scientifica, arriva ora l’eradicazione delle piante proprio mentre cinciallegre, fringuelli, merli, capinere e moltissime altre specie stanno procedendo a costruire i nidi ed allevare la prole - prosegue -.

In barba alle Leggi che impediscono la distruzione dei nidi, uova e nidiacei, la macchina acefala dei lavori non si ferma e procede distruggendo tutta la vita che in questi giorni stava germogliando, proprio come gli alberi estirpati.

Signor Sindaco - conclude - , oltre alla benemerita lotta contro i circhi con animali, perché non prova a fermare questo scempio di cui proprio il Comune è direttamente responsabile?".