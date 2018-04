Cronaca



Tamponamento di tre auto sul viale Carducci: due feriti

venerdì, 20 aprile 2018, 10:50

di gabriele muratori

Incidente stradale questa mattina poco dopo le nove sul viale Carducci lungo la circonvallazione, nel punto tra la rotonda del viale Europa e l'incrocio con porta sant'Anna, dove tre automobili che procedevano in direzione viale Papi, si sono tamponate causando il ferimento di due dei conducenti. Immediati i soccorsi intervenuti con un' autoambulanza della Croce Rossa Italiana e della Misericordia di Lucca che dopo aver caricato i feriti sono rientrati al pronto soccorso dell'ospedale san Luca di Lucca in codice Giallo. Sul posto intervenuta una pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi e per regolare il traffico, che in pochi secondi si è subito reso caotico. Per una delle automobili si è reso necessario l'intervento del carro attrezzi per il suo spostamento.