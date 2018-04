Cronaca



Traffico in tilt al ponte di Monte San Quirico per un incidente

venerdì, 13 aprile 2018, 13:45

Traffico in tilt sulla bretellina che congiunge Monte San Quirico con via delle Tagliate all'altezza di Borgo Giannotti per un incidente che ha visto coinvolte una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma per estrarre il passeggero dalla Fiat è stato necessario l'intervento dei volontari della Croce Rossa su un'ambulanza. L'incidente è avvenuto proprio all'imbocco dell'ascesa verso il ponte rendendo, di fatto, impossibile il transito dei veicoli provenienti da via dei Salicchi verso via delle Tagliate.