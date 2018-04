Cronaca



Tragedia a S. Concordio. Senzatetto muore carbonizzato in una capanna

lunedì, 2 aprile 2018, 23:44

di gabriele muratori

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a San Concordio, all'interno di una capanna in precarie condizioni situata in una corte di viale S. Concordio 607, dove un senzatetto è morto carbonizzato in seguito all'incendio divampato quasi probabilmente per un falò acceso per riscaldarsi e superare la notte. L'uomo è rimasto, addirittura, schiacciato dalle macerie in seguito al crollo della struttura dovuto al cedimento della copertura in legno.

Alcuni vicini, dopo aver visto il fumo, si sono avvicinati e subito hanno realizzato quanto stava accadendo. Tempestivi i soccorsi, ma senza purtroppo riuscire a salvare il malcapitato. Appena giunti i vigili del fuoco, il lavoro è stato quello di mettere in sicurezza l'ambiente per permettere subito ai sanitari dell'automedica di accedere allo scenario e valutare le condizioni del clochard il quale è stato trovato privo di vita. A polizia e carabinieri il compito di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di identificare la vittima, tuttora senza identità.