Un torneo di giovani sbandieratori per la Festa della Libertà

mercoledì, 4 aprile 2018, 13:03

“ E’ la Domenica in Albis 8 aprile 1369 quando Carlo IV emette un proclama che restituisce alla Città di Lucca l’indipendenza e la libertà politica dalla dominazione pisana che aveva messo a dura prova la cittadinanza lucchese affamata dalle tasse e costretta al coprifuoco. Dall’anno successivo fu ogni anno nella domenica in Albis la Festa della Libertà.”



Il nuovo Governo, formato dal Gonfaloniere di Giustizia, gli Anziani e i Consiglieri, constatando che "abbattuta la tirannide dei pisani" Lucca è arrivata alla desiderata libertà, come primo atto dopo la loro ricostituzione istituiscono una festa che ricordi nei secoli questa data. Quindi, in considerazione della grazia ricevuta da Dio, ordinano che tutti i lucchesi di ogni età partecipino alla celebrazione di una Messa ed inoltre che si corra il Palio da Pontetetto a San Michele.



In occasione della 649^ Festa della Libertà, che quest’anno cade in quello stesso giorno, gli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca” parteciperanno la mattina alla S.Messa in abito storico che si svolgerà alle 10.30 in Duomo organizzata dalla Compagnia Balestrieri di Lucca. Nel pomeriggio in Piazza Napoleone a partire dalle 15,30 si svolgerà un grande Raduno di Sbandieratori e Musici Under 18, circa 150 ragazzi delle compagnie : Gli Alfieri e Musici della Valmarina – Calenzano (FI) Gli Alfieri e Musici di Costigliole d’Asti (AT) Il Gruppo Sbandieratori di Gallicano (LU) Gli Sbandieratori e Musici di Levanto (SP) Gli Sbandieratori e Musici “Città di Lucca”



L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Lucca, dal Comune di Lucca e dalla Lega Italiana Sbandieratori, è organizzato dagli Sbandieratori e Musici della Contrada di S.Anna, da sempre attenti a tramandare alle giovani generazioni l’interesse per la storia e le tradizioni cittadine, tanto che per questa edizione hanno realizzato una brochure informativa sulla “Festa della Libertà” da divulgare ai giovani partecipanti. Nella stessa giornata sarà possibile visitare il Sotterraneo della Piattaforma di San Frediano dove l’Associazione “Historica Lucense” oltre ad allestire la mostra di pezzi di artiglieria e presenterà il Quaderno nr.1 su “La Fornace delle Artiglierie” curato da Bruno Giannoni.



A partire dalle ore 15.00 a Pontetetto presso il “ Campo di Tiri della Repubblica di Lucca” si svolgerà la II Disfida della Libertà una gara organizzata dall’Associazione Contrade di San Paolino tra compagnie balestrieri iscritte alla LITAB tra le quali i gruppi provenienti da Chioggia, Gualdo Tadino, Terra del Sole, Ventimiglia. Una Domenica in Albis ricca di eventi di rievocazione storica che, come ordinò il Governo di 649 anni fa, da Pontetetto a San Michele vedrà la città in festa per la riconquistata libertà.