Cronaca



Una sala nel sotterraneo del baluardo San Paolino in memoria di Vania Vannucchi

domenica, 15 aprile 2018, 20:01

di barbara ghiselli

“Vania rappresenta ognuna di noi dato che al suo posto poteva esserci qualsiasi donna; trovo quindi importante che ci sia un segno che testimoni il suo ricordo a chiunque passerà da qui”. Con queste parole Silvana Froli, presidente dell'associazione “Bohème”, ha esordito nel pomeriggio del 15 aprile nei sotterranei del baluardo San Paolino durante l'intitolazionedi una sala in memoria di Vania Vannucchi, la donna che venne barbaramente uccisa dall'ex compagno nell'agosto 2016. Froli ha spiegato che è stata scelta proprio una della sale sotterranee del baluardo San Paolino per essere intitolata a Vania perchè, proprio in quel luogo, si era già tenuto un concerto in sua memoria e, anche perchè, il posto rappresenta “una luce in fondo al tunnel”.

“ Appena ho proposto l'idea al comune di Lucca – ha dichiarato Froli – e all'Opera delle Mura ho trovato sin da subito grande disponibilità e di questo li ringrazio come ringrazio la prefettura che ci ha aiutato a portare a termine questo progetto in breve tempo e la provincia per la collaborazione che ci ha dato, oltre naturalmente all'associazione “Luna” che si occupa di contrastare la violenza sulle donne”.



Il sindaco Alessandro Tambellini ha evidenziato che l'intitolazione della sala a Vania Vannucchi, oltre ad essere un semplice segno della vicinanza e dell'affetto del comune ai familiari della vittima, è un modo per ricordarla e per far sì che le persone, quando si troveranno in quel luogo, pensino a lei e a ciò che le è successo. “E' nostra intenzione – ha continuato il sindaco – non fermarci solo a questo momento ma impegnarci affinchè questo luogo sia vivo con concerti dedicati a Vania. Come dimostrato infatti, durante il concerto che si è tenuto in sua memoria, questo luogo è ideale, grazie ad una buona acustica, per iniziative di questo tipo e quindi sarà nostra premura attivarci in questo senso”. Della stessa opinione il presidente dell' Opera delle Mura, Alessandro Biancalana che ha espresso la sua soddisfazione per la scelta del luogo in memoria di Vania Vannucchi e per far sì che, con continuità, in quella sala vengano fatti concerti per ricordarla.



Presenti al momento commovente e molto sentito della scopertura della targa di intitolazione della sala in memoria di Vania, oltre ai suoi familiari e amici anche, in rappresentanza della provincia, il consigliere Luca Poletti mentre in quelli della prefettura, la dirigente Rita Reale e rappresentanti dell'associazione “Luna”.